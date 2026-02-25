vs. Islandia se miden EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por un amistoso de preparación para el , a jugarse en el Estadio La Corregidora. ¿Qué canales transmiten este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles por la web de Depor desde la 9:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs Islandia por amistoso internacional | VIDEO: La Selección Mexicana
México vs Islandia por amistoso internacional | VIDEO: La Selección Mexicana
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC