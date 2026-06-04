México vs. Serbia se medirán por un amistoso de preparación para el Mundial 2026, el cual se jugará en el Estadio Nemesio Diez. ¿Qué canales transmitirán este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisarás todos los detalles por la web de Depor desde las 8:00 p.m. este jueves 4 de junio (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)