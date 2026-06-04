vs. se medirán por un de preparación para el Mundial 2026, el cual se jugará en el Estadio Nemesio Diez. ¿Qué canales transmitirán este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisarás todos los detalles por la web de Depor desde las 8:00 p.m. este jueves 4 de junio (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)
México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC