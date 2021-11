La Federación Mexicana de Fútbol ya no sabe qué hacer para evitar que los fanáticos continúen realizando gritos homofóbicos durante los partidos de la Selección Nacional. Esta semana, volvieron a ser sancionados y tendrán que disputar los partidos de la fecha doble de noviembre sin público en las tribunas.

Los directivos están tomando cartas en el asunto y el siguiente paso que realizarían sería mover al equipo ‘tricolor’ del Estadio Azteca. A pesar de que es un lugar histórico y mítico, los últimos actos de los hinchas terminaron de cansar a los mandamases.

Hasta hace algunos días, la opción más realista era que México juegue en el Akron de Guadalajara: sin embargo, como el grito de “put@” se hizo presente en los últimos dos encuentros de Eliminatorias ante Honduras y Canadá, los dirigentes priorizarán un sitio en donde no se suela a dar.

Según explica El Francotirador de Récord, la Selección Mexicana jugaría los próximos partidos en Azteca, debido a que deben cumplir la sanción impuesta por FIFA, pero para los meses de enero y marzo sacarán al equipo del ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Los estadios que toman fuerza como opciones son el BBVA Bancomer de Monterrey, sino, tendrían que analizar jugar en Estados Unidos.

“La gran pregunta es: ¿a dónde que no lancen el grito prohibido? Pues no hay mucho para dónde hacerse. Me dicen que la única ciudad con estadios grandes, que ha lucido un mejor comportamiento y ya casi no le grita al portero rival cuando despeja es Monterrey. Así que no sería raro moverse a la Sultana”, finaliza la explicación del mencionado medio.

Pulido no cree que se pueda erradicar el grito

Alan Pulido, jugador del combinado nacional, cree que es algo muy difícil de quitar de la mente de los fanáticos, ya que es “cultural” y que probablemente pasen generaciones para que se no se repita.

“Es difícil porque realmente siento que es cultural, la realidad, yo lo veo de esa manera, en México estamos acostumbrados a que nos digan algo que no y queremos hacer lo contrario”, reveló Pulido en conversación con TUDN.

La sanción sobre la Selección Mexicana se generó, debido a que los hinchas no se supieron comportar durante los duelos ante Canadá y Honduras. Esto generó que los partidos por la fecha doble de noviembre se disputen a puertas cerradas.





