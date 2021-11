Hace dos días, la Federación Mexicana de Fútbol fue sancionada, una vez más, por los constantes gritos homofóbicos de los fanáticos en los partidos de la Selección. A pesar de esto, en el encuentro entre Cruz Azul y León por la Liga MX se volvió a repetir. Incluso, las autoridades tuvieron que retirar a más de 100 hinchas.

En el país azteca ya no saben qué hacer para erradicar el problema. Alan Pulido, jugador del combinado nacional, cree que es algo muy difícil de quitar de la mente de los fanáticos, ya que es “cultural”.

“Es difícil porque realmente siento que es cultural, la realidad, yo lo veo de esa manera, en México estamos acostumbrados a que nos digan algo que no y queremos hacer lo contrario”, reveló Pulido en conversación con TUDN.

La sanción sobre la Selección Mexicana se generó debido a que los hinchas no se supieron comportar durante los duelos ante Canadá y Honduras. Esto generó que los partidos por la fecha doble de noviembre se disputen a puertas cerradas.

Sobre sus ausencias en las últimas convocatorias, Pulido explicó. “Las lesiones no me han dejado, me han pasado justo en momentos cuando estoy en buen nivel, llego a selección y me pasa, me pasó cuando iba a disputar la Copa Oro hace cuatro años cuando me fracturé el brazo, ahora que estaba convocado vino la lesión en la rodilla, son circunstancias que no me han dejado”.

México enfrentará en la próxima fecha doble camino a Qatar 2022 a Estados Unidos y Canadá. Ambos encuentros los jugará en condición de visita y será disputarán el 12 y 15 de noviembre.





