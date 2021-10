Si existe un problema con el que la Federación Mexicana ha intentado competir pero no ha podido, es el tradicional grito de “put@” cada vez que juega la selección nacional. Los fanáticos siguen realizándolo a pesar de que se indicó que estaba prohibido y que el ‘Tri’ ha sido sancionado económicamente 15 veces por la FIFA.

A pesar de campañas, incluso en la televisión, el cántico se ha mantenido vigente en el Estadio Azteca durante los encuentros de la Selección y en la mayoría de los recintos de este tipo de la primera división.

El último en referirse al tema fue Gianni Infantino, Presidente de FIFA, que dejó claro su rechazo a la acción. “Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar”, explicó.

“Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios. Cuando hay temas como este, que pasan en un estadio, es el Comité de Disciplina, si es necesario el de apelaciones, los que se ocupan de esos casos, como presidente de la FIFA no puedo interferir o comentar casos completos’’, agregó el directivo.

Por otro lado, Infantino que no solo combatir el grito homofóbico está en la agenda de FIFA, sino también la lucha contra el racismo. “Es intolerable aceptar hoy en un campo de juegos o estadios aceptar gritos racistas, qué educación, queremos a nuestras familias en los estadios, queremos que las niñas y niños se apasionen al futbol, no es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación con FIFA”, agregó.

El código de FIFA contempla sanciones que van desde multas económicas pasando por jugar a puerta cerrada o la pérdida de puntos o expulsión de una competencia. Por esta razón, el ‘Tri’ jugó a puertas cerradas ante Jamaica.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR