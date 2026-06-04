Este jueves 4 de junio desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú), México vs. Serbia chocarán en el Estadio Nemesio Diez. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 de Televisa para todo el público mexicano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no se recomendará. Por otro lado, el encuentro comenzará con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que arrancará siete horas más tarde en España.

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)