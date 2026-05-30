Desde el , se medirán en un duelo . ¿Dónde pasarán el partido gratis online desde México? En este país lo podrás ver por la señal de TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa, además de la opción de paga exclusiva por TUDN y la plataforma de streaming ViX Premium. Toma en cuenta que no se recomendará buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)
México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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