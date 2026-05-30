Desde el Rose Bowl Stadium, México vs. Australia se medirán en un duelo amistoso internacional. ¿Dónde pasarán el partido gratis online desde México? En este país lo podrás ver por la señal de TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa, además de la opción de paga exclusiva por TUDN y la plataforma de streaming ViX Premium. Toma en cuenta que no se recomendará buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia).

México vs. Australia juegan en amistoso internacional. (Video: Selección de México)