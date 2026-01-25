Este domingo 28 de enero desde la 1:30 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú y dos horas más en Bolivia), México vs. Bolivia chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz, Bolivia). ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium para todo el público mexicano, mientras que los que están en Bolivia lo podrán ver vía Unitel. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!
