Tras derrotar a Australia en su último amistoso, TV Azteca 7 transmitirá vs. este jueves 4 de junio a las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú). Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este jueves 4 de junio: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor del encuentro que se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)
México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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