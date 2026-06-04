Tras derrotar a Australia en su último amistoso, TV Azteca 7 transmitirá México vs. Serbia este jueves 4 de junio a las 8:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú). Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este jueves 4 de junio: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de ViX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor del encuentro que se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

México vs. Serbia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: México)