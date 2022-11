México y Polonia juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del Grupo C en el Mundial Qatar 2022. Las acciones se desarrollarán desde el Estadio 974 en el país asiático desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y 10:00 a.m. (hora mexicana) este martes 22 de noviembre. El equipo de Gerardo Martino quiere empezar la Copa del Mundo de la mejor manera ante la escuadra de Robert Lewandowski que apunta ser la sorpresa. Disfruta la transmisión a través de las señales de TUDN, TV Azteca, Directv Sports y Latina TV. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.





México vs. Polonia: probables alineaciones

México: G. Ochoa; J. Gallardo, Héctor Moreno, C. Montes, J. Sánchez; E. Álvarez, E. Gutiérrez, Héctor Herrera; A. Vega, R. Funes, H. Lozano.

Polonia: Szczesny; M. Cash, J. Kiwior, K. Glik, Jan Bednarek, Nicola Zalewski; P. Zielinski, G. Krychowiak, Sebastian Szymański; Karol Świderski, Robert Lewandowski.





