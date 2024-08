Seguimos con los partidos de LaLiga de España. El duelo Atlético de Madrid - RCD Espanyol está programado para el miércoles 28 de agosto de 2024 a las 2:30 pm (hora Perú/Colombia). La cita tendrá lugar en el Estadio Cívitas Metropolitano y tú podrás seguir cada momento EN VIVO y GRATIS desde tu smartphone Android y iOS.

El Atlético de Madrid ocupa el tercer lugar de la tabla tras empatar 2-2 contra el Villareal y ganar al Girona por 3-0. Los colchoneros están a dos puntos de los líderes de la tabla: Celta de Vigo y Barcelona, así que están obligados a ganar para posicionarse en la primera parte de la temporada.

El Espanyol, en cambio, no encuentra victoria hasta la fecha. Viene de perder 1-0 contra el Valladolid y Real Sociedad. Los pericos no son los únicos que no consiguen sumar puntos. El Valencia anda en puesto 20 mientras el Espanyol ocupa el 19 por goles de diferencia.

Cómo ver EN VIVO el partido Atlético de Madrid - RCD Espanyol

La transmisión oficial del esperado encuentro de LaLiga será a través de la plataforma ESPN, disponible desde tu suscripción a Disney Plus. Puedes descargar la aplicación para Android y iOS desde este enlace para crear tu cuenta y acceder a los planes de pago.

Disney Estándar - 38.90 mensuales | Selección de canales de ESPN (ESPN e ESPN3)

Disney Premium - 55.90 mensuales | Todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes.

Aconsejamos este último plan para que puedas acceder a todos los partidos así como a los torneos más importantes del fútbol en el resto del mundo. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Champions League, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y mucho más.

Posible 11 del Atlético de Madrid : Julián Álvarez, Antoine Griezmann; Samuel Lino, Pablo Barrios, Rodrigo De Paul; Rodrigo Riquelme, César Azpilicueta, José Giménez, Robin Le Normand, Marcos Llorente; Jan Oblak.

: Julián Álvarez, Antoine Griezmann; Samuel Lino, Pablo Barrios, Rodrigo De Paul; Rodrigo Riquelme, César Azpilicueta, José Giménez, Robin Le Normand, Marcos Llorente; Jan Oblak. Posible 11 del RCD Espanyol: Javi Puado, Alejo Véliz; Irvin Cardona, José Gragera, Alex Kral, Jofre Carreras; Carlos Romero, Leandro Cabrera, Marash Kumbulla, Omar El Hilali; Joan Garcia Pons.

Ver Atlético de Madrid - RCD Espanyol GRATIS y EN VIVO por Fútbol Libre y Pelota Libre

Pelota Libre y Fútbol Libre son páginas piratas que se dedican a la transmisión de eventos deportivos como la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y LaLiga. Generalmente, este tipo de páginas supone un riesgo significativo para la ciberseguridad de los usuarios. A través de las ventanas falsas de publicidad, los espectadores pueden descargar malwares o incluso ser suplantado.

Examinamos ambas páginas con plataformas de ciberseguridad online como Virus Total y IPQualityScore. Los informes advierten de la falta de un sistema de protección contra el secuestro de clics (clickjacking), una técnica para engañar a los internautas para que revelen información confidencial o tomar control de su ordenador cuando hacen clic en páginas web aparentemente inocentes.

Así las cosas, puedes ver los partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y LaLiga a través de Pelota Libre y Fútbol Libre bajo tu propio riesgo porque se trata de un servicio ilegal. El consumo de datos de un partido podría ser 1GB a 4GB según la calidad del video y la señal de Internet.

Sigue EN VIVO y GRATIS todas las fechas de LaLiga

Nuestra primera recomendación es descargar la aplicación oficial de LaLiga para acceder a los resultados, noticias y estadísticas en tiempo real. Puedes personalizarlo a tu antojo y acceder a los videoclips con los principales momentos de cada encuentro.

Sofascore también ofrece datos en tiempo real de fútbol local e internacional, así como de otros deportes. Podrás encontrar estadísticas detalladas sobre goles, actuaciones de jugadores y eventos deportivos. No hay pierde.

FotMob se caracteriza por los resultados en directo con alertas para que sigas de cerca cada momento del partido. A esto se suma información como alineaciones, goles, tarjetas, cambios y más.

OneFootball ofrece todos los resultados, noticias, marcadores, estadísticas, alineaciones de Copa Libertadores y Sudamericana. También podrás enterarte de los últimos fichajes de la Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga, Champions League, La Liga 1 y muchos más.

Partidos de la Fecha 3 de LaLiga

Partidos Fecha Hora (PER/COL) Villarreal vs. Celta de Vigo 26/08/24 14:30 Mallorca vs. Sevilla 27/08/24 12:00 Rayo Vallecano vs. FC Barcelona 27/08/24 14:30 Athletic Club vs. Valencia 28/08/24 12:00 Valladolid vs. Leganés 28/08/24 12:00 Real Betis vs. Getafe Aplazado Atlético de Madrid vs. RCD Espanyol 28/08/24 14:30 Real Sociedad vs. Alavés 28/08/24 14:30 Girona vs. Osasuna 29/08/24 12:00 Las Palmas vs. Real Madrid 29/08/24 14:30

