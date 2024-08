WhatsApp es una de las aplicaciones más populares del mundo aunque no tenga las mejores configuraciones de seguridad. Hay quienes optan por Telegram pero los usuarios que están acostumbrados a los servicios de Meta suelen optar por WhatsApp Plus, una versión modificada que ofrece herramientas exclusivas y capas de seguridad más robustas.

Una de esas funciones especiales es la posibilidad de ocultar la imagen de perfil de determinados contactos para mayor privacidad. Usualmente, los contactos se dan cuenta que han sido bloqueados cuando desaparece la imagen de perfil pero WhatsApp Plus hace posible que puedas ocultarlas sin cortar la comunicación.

Una herramienta así debería estar disponible en la versión estándar de WhatsApp; sin embargo, Meta sigue probando más funciones en el programa WhatsApp Beta y quizá tarde meses para que recibas algo así en la versión estable.

Recuerda que la descarga de WhatsApp Plus acarrea ciertos riesgos para tu cuenta. Meta puede bloquear tu cuenta si usas WhatsApp Plus indiscriminadamente, es decir, cuando abusas de las herramientas exclusivas para hacer spam o si eres reportado por los usuarios de WhatsApp. Es cierto que hay protecciones antiban en WhatsApp Plus, pero Meta puede igualmente suspender temporal o permanentemente la cuenta.

Instala WhatsApp Plus v18.00 en tu smartphone

Aclarado todo lo anterior, sigue estos pasos para hacer la instalación del APK en tu celular.

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v18.00 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Teléfonos compatibles con WhatsApp Plus

La versión más actual de WhatsApp Plus puede ejecutarse sin problemas en los sistemas operativos Android 5 para adelante. Si has comprado tu teléfono nuevo después de 2014, deberías tener esta versión o una más actual. También puedes hacer la instalación si la capa de personalización está basada en Android 5 para adelante, así sean de las marcas Samsung, Huawei, Xiaomi, etc.

Puedes saber cuál es la versión de Android en tu celular yendo a “Ajustes” y después haciendo clic en “Acerca del teléfono”. Allí deberás encontrar la opción “Versión de Android”. Puedes aprovechar que estás en la ventana para actualizar el sistema operativo de ser necesario para que tengas los parches de seguridad al día.

Conoce más novedades que ofrece WhatsApp Plus