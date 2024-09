Los jugadores de Free Fire que planean invertir sus diamantes tienen una nueva cita con la emoción. Garena ha revelado la agenda semanal, válida desde hoy hasta el lunes 23 de septiembre, destacando la temporada “Operación Densho” y una serie de artículos exclusivos que prometen elevar la experiencia de juego.

Esta semana, Free Fire presenta una serie de sorpresas, incluyendo las populares Ruletas de la Suerte y la Torre de Tokens. Los Eventos de Recarga también se destacan, ofreciendo recompensas exclusivas por la compra de diamantes, lo que añade un valor adicional a cada transacción.

Antes de invertir en los eventos de la semana, es crucial considerar cuáles artículos pueden mejorar realmente tu desempeño en el juego. Por ejemplo, las skins de armas no solo son estéticamente atractivas, sino que también pueden incrementar el daño que infliges, otorgándote una ventaja competitiva. Por otro lado, los atuendos, aunque visualmente impresionantes, no afectan las estadísticas en combate y son puramente cosméticos.

📕¡LA #AGENDASEMANAL ESTÁ AQUÍ!📕



⛩️Aterriza sin tabla o sin Ala Delta como el DIOS DE LA BATALLA con el NUEVO Descenso Vuelo Estelar.🦅



Agrégale orejas de zorro a tu estilo o un conjunto más callejero y protégete con la nueva AC80 Yin Yang.



La #OperaciónDensho apenas comienza pic.twitter.com/hidd0VnaL6 — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) September 17, 2024

Agenda semanal de Free Fire hasta el 23 de septiembre

Miércoles 18 de agosto - Ruleta Mágica con descuento

Viernes 20 de agosto - Ruleta de Tokens

Sábado 21 de agosto - Ruleta Mágica + Recarga Pared Gloo

Lunes 23 de agosto - Ruleta Mágica con descuento

Guía para ganar diamantes gratis en Free Fire

La agenda semanal requerirá de diamantes y nuestro consejos es evitar las páginas que prometen diamantes infinitos. Tu primera solución debería ser la aplicación BOOYAH para acceder a eventos que recompensan con varios elementos, entre ellos, la moneda exclusiva del juego. Solo recuerda tener que enlazar tu cuenta Free Fire con la app para recibir las recompensas.

Otra es Poll Pay, un servicio Get Paid To (GPT) que permite a los jugadores completar tareas como descargar apps y resolver encuestas, cuestionarios y más para obtener algo de efectivo a través de PayPal y, con este dinero, podrás hacerte con los diamantes. No queda otra que trabajar y eso es parecido a lo que también ofrece Google Opinion Rewards. Los usuarios tendrán que crear un perfil ingresando su edad, nombre y otros detalles para completar encuestas y ganar créditos de Google Play.

Juega Free Fire en tu celular

¿Aún no te sumas a la fiesta? Free Fire es un shooter gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha diseñado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

