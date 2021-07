Si tenemos que hablar de desafíos que sean difíciles de superar, el que motivó esta nota se lleva el premio mayor. En Facebook y otras redes sociales, es un verdadero éxito, pero ojo, antes de participar, es necesario que sepas que la clave para cantar victoria es prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. El reto viral ha divertido a miles de usuarios. Lo que debes hacer es hallar al monito distinto al resto en la imagen. Piensa mucho en el tiempo que te demorarás buscando, pues hay un límite. En otras palabras, apúrate.

Como es de costumbre, diferentes medios de comunicación en el mundo suben acertijos visuales para entretener a sus lectores. En este caso, TiempoSur puso en exclusiva este nuevo reto donde deberás encontrar un monito que se distingue de los demás. Eso sí, solo tendrás 10 segundos para dar con el resultado. Solo un 10% de participantes pudo resolverlo a tiempo.

Reto virales o acertijos visuales, hasta los llamados test de personalidad, han provocado que miles de miles de usuarios se embarquen en horas de entretenimiento sano y equilibrado en las redes sociales en los últimos meses. Un ejemplo de ello es esta nota que te traemos a continuación. Recuerda, es un estímulo visual de varias figuras repetidas las cuales algunas de ellas rompen con el patrón y debes ubicarlas. Vamos con la imagen y ‘carnecita’ de la nota.

IMAGEN VIRAL

Encuentra al monito distinto entre los demás de este desafío visual en solo 5 segundos. (TiempoSur)

¿Revistaste la imagen, pixel por pixel, y encontraste la respuesta? Si es positivo, te felicitamos, pues no era tan sencillo como parecía, por lo que sabemos que lograr responder acertadamente es un hito para ciertos usuarios, para otros tanto quizás no. Pero en el caso de que no haya sido así, no te preocupes, no queremos comprometerte, así que puedes seguir revisándola por otros 5 segundos.

¿Ya pasaron los 5 segundos de más que te brindamos? Si la respuesta es positiva, queremos asegurarnos de que hiciste lo posible por encontrar la solución, pero de no ser así, no te preocupes, pues te la mostraremos a continuación. Ojo, la respuesta está abajo, pero no te olvides de desafiar a tus amistades o familiares para que pasen por ese momento que tanto te complicó.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Un párrafo más que apreciado, aunque no debería ser así. La mayoría de usuarios vienen hasta esta parte de la nota para confirmar que dieron con la respuesta, pero si no fue tu caso, despreocúpate, pues estamos también para brindarte la ayuda visual de la ubicación del objetivo. Como podrás ver en la siguiente imagen -y en la segunda de nuestra galería-, el reto no era tan difícil, así que enrólate en más acertijos visuales que Depor trae para ti.

Solución: aquí se ubica el monito distinto entre los demás de este desafío visual. (TiempoSur)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

