Cuando creas tener la respuesta por la primera impresión de la imagen, sabrás que estás equivocado o equivocada, pero que esto no te intimide. Sí, porque el ladrón no es tan fácil de ubicar, por lo no te dejes llevar por lo literal de lo que pide este desafío visual, deberás usar tu instinto de detective para usar las pistas y hallar la solución. Así que abre tu mente lo más que puedas para encontrar la respuesta. ¿Cuál de los invitados a la fiesta de disfraces es el real ladrón? A continuación, tienes tan solo 10 segundos.

En una fiesta de disfraces se juntaron todo tipo de personas. No sabemos si había un premio por el disfraz más audaz, pero podemos encontrar fantasmas, demonios, monstruos, calabazas, un peter pan, un ladrón, pero no es el ladrón que te pedimos ubicar. ¿O sí lo es? Pues tienes que romper con los parámetros establecidos en estos desafíos y dar con la respuesta.

No te pierdas en los detalles. No seas literal, tampoco. Abre tu mente, despeja tus ideas, sepárate de tus prejuicios y trata de ubicar sin más ni menos al ladrón en la fiesta. Sabes que este tipo de desafíos han dado la hora en redes sociales en estos tiempos en los que nos envolvimos en las sábanas de las redes sociales para distraernos y, al mismo tiempo, mejorar aptitudes cognitivas para pensar más y mejor a futuro.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica al ladrón entre los invitados a la fiesta de disfraces. (Pinterest)

Como pudiste ver, la imagen es sencilla en sí, con matices muy claras y diferenciales, pero todos dan la sensación de que están pasándola bien. Dicho esto, pasamos a lo complicado. ¿Pudiste ubicar claramente a aquel ladrón que está en la fiesta? Seguro que al menos te diste cuenta que hay un personaje vestido de ladrón, con antifaz y todo, pero no, no es el que te pedimos, así que sigue buscando.

Parece que ya pasaron más de los 10 segundos. ¿Necesitas un adicional de tiempo para resolver el acertijo? Adelante, tómatelos, busca el ladrón que te pedimos encontrar. Como podrás observar en la gráfica que te mostramos, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Tómate un respiro y vuelve al ruedo, pero si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. No eres el primero en errar en este desafío, y seguramente, tampoco serás el último. Por lo tanto, te vamos a brindar la respuesta de la prueba. Enfócate en tus habilidades, reconoce cómo puedes resolver mejor las siguientes pruebas y sabrás responder mejor en el futuro.

Solución al reto viral: aquí se ubica la ladrona de este acertijo visual de los invitados a la fiesta de disfraces. (Pinterest)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

