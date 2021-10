¿Estás en tu casa y quieres divertirte? Lo que puedes hacer es participar en un acertijo visual. Como hoy es tu día de suerte, aquí te presentamos uno que consiste en ubicar las naves sin alien en la imagen. No pierdas más tiempo y súmate al reto viral del momento en Facebook y otras redes sociales.

Debido a que posee un alto nivel de dificultad, casi nadie ha superado este desafío. Decirte ello no es para desanimarte, sino para que no te confíes. Para cantar victoria es muy importante que prestes atención a los detalles de la imagen.

Como no hay un límite de tiempo para decir “lo logré” en este acertijo visual, busca con calma. No te estreses. Recuerda que al fin y al cabo el fin de todo reto viral es divertir a las personas. Este no es la excepción. ¡Tú puedes!

Imagen del reto viral

Las naves sin alien están bien escondidas en esta ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Encontrar las naves sin alien en la imagen no es una tarea fácil de hacer. Eso lo sabemos muy bien. Si llegaste a este punto de la nota sin haber cantado victoria en el desafío, te informamos que aquí abajo podrás conocer dónde están. Solo mira la ilustración.

Aquí están las naves sin alien. (Foto: Noticieros Televisa)

Por si no te has dado cuenta, el acertijo visual presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa. Lo publicó hace poco en su página web. Para ser exactos, el 24 de octubre. Ahora ya es uno de los retos virales más comentados en Facebook y otras redes sociales.

