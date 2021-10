Los usuarios en Facebook y otras redes sociales han enloquecido con la aparición de un novedoso reto viral que ha sido prácticamente imposible de resolver. Y es que este acertijo lógico te obliga a utilizar al máximo todos tus sentidos, sobre todo el visual, para que así logres encontrar, en menos de 15 segundos, la palabra “coja” en la imagen.

Mira detenidamente la ilustración creada de Depor, en ella se puede ver que se repiten varias veces la palabra “caja”. Pero hay una que es muy distinta a las demás y esa es la que tenemos que encontrar. Tienes que utilizar al máximo tu habilidad visual y solo tendrás 20 segundos para intentar lograrlo.

Solo podemos indicarte que observes con atención los detalles de cada palabra, pues eso te ayudará a encontrar el resultado. ¿Necesitas más tiempo? Si aún no logras dar con la ubicación de la palabra “coja”, mira las imágenes líneas abajo.

IMAGEN COMPLETA

¿Puedes ver dónde está la palabra 'coja' en esta imagen? Muy pocas personas lograron resolver este acertijo lógico.| Foto: Depor

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste a esta parte es porque seguramente no perteneces al grupo de internautas que no logró ubicar la palabra “coja” en la ilustración. Pero no te preocupes, muy pocos usuarios obtuvieron éxito en este reto viral. A continuación te mostramos la solución del acertijo lógico.

Aquí te dejamos la ubicación de la palabra 'coja' en la imagen. ¿Pudiste resolver el acertijo lógico en 15 segundos?| Foto: Depor

