En las últimas semanas miles de usuarios en Facebook y otras redes sociales se someten a los increíbles test viral de personalidad. Y es que este tipo de pruebas psicológicas ayudan a conocer detalles sobre nosotros mismos, con tan solo responder la pregunta o realizar una simple elección.

Mira detenidamente la imagen del test viral de hoy. En la ilustración se puede apreciar lo que parece ser un hermoso y apacible paisaje. Según tu personalidad tendrás que elegir la figura que llamó primero tu atención sobre el resto. Tras ello dirígete a la sección de resultados y descubre que es lo más importante para ti.

Lo único que podemos decirte es que trates de ser sincero al momento de responder la pregunta que se plantea, pues solo así los resultados serán precisos. Ahora dinos, ¿qué fue lo primero que viste en este test psicológico?

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Dinos qué viste, si una cabeza, un cerebro o un paisaje natural para conocer qué es lo que te preocupa. (Foto: Mdzol)

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Un cerebro

Las flores de la jacaranda de la fotografía forman la silueta de un cerebro, si fue lo primero que viste es posible que seas una persona muy preocupada por conseguir respuestas, incluso si las respuestas están fuera de tu alcance. Es muy probable que necesites tener las cosas bajo tu control, si todo resulta diferente a lo que esperabas te puede generar ansiedad. Si es tu caso es necesario que trabajes en tus inseguridades y aprendas a disfrutar del momento y pensar menos en lo que debería ser.

Un rostro humano

Si lo primero que viste en el reto visual fue el rostro, lo que te caracteriza es la empatía, incluso si no te lo propones, es algo natural para ti. Eres una persona que siempre se preocupa por los demás y cuida meticulosamente sus acciones para no lastimar a nadie. Un consejo que te puede servir mucho es recordar que cuidar de uno mismo no se trata de egoísmo, encuentra un equilibrio entre lo que haces por ti y por los demás.

Paisaje natural y aves

Si viste primero el paisaje seguramente eres una persona que disfruta de cada cosa que la vida ofrece, eres una persona soñadora y que valora mucho la libertad. Eres capaz de encontrar siempre algún aspecto positivo de las situaciones y tienes en mente siempre que si algo no funciona habrá otras oportunidades.

