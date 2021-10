Al ingresar a Facebook u otras redes sociales podemos darnos cuenta que los acertijos visuales abundan, pero los que más llaman la atención siempre son los más difíciles de superar, como el que te presentamos ahora. El reto viral consiste en hallar los alicates sin tornillo en la imagen. ¿Puedes hacerlo?

El 98 % de participantes no pudo cantar victoria. Eso es una realidad; sin embargo, no te desanimes. Juega a tu favor el hecho de que no hay un límite de tiempo para decir “lo logré”. Es decir, puedes buscar con calma.

Todas las pinzas presentes en la ilustración no son iguales, así lo parezca. Si prestas atención a los detalles podrás descubrir que hay dos alicates que no tienen tornillo. Ya te dijimos la cantidad que tienes que encontrar. ¡Vamos! ¡Tú puedes!

Imagen del reto viral

¿Puedes encontrar los alicates sin tornillo en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota habiendo hallado los dos alicates sin tornillo, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste encontrarlos a pesar de haberte esforzado bastante, te informamos que aquí abajo podrás saber la ubicación de cada uno.

Aquí están los alicates sin tornillo. (Foto: Noticieros Televisa)

Este acertijo visual fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Si bien no tiene mucho tiempo circulando en Internet, este desafío ya se ubica entre los más destacados que existen.

