Si estás en tu casa y aburrido(a), te informamos que acabas de entrar a la nota ideal para ti. Aquí te presentamos un acertijo visual inspirando en Halloween que es capaz de divertirte. Lo que te pide hacer es ubicar las calabazas con ojos redondos en la imagen. ¿Puedes?

Antes de que te sumes a este reto viral, es necesario que sepas lo siguiente: el 96 % de participantes no pudo superarlo. Te lo decimos para que no te confíes. Este no es un desafío como los que puedes encontrar en Facebook y otras redes sociales.

A simple vista da la impresión de que todas las calabazas son iguales, pero no. Hay dos que tienen los ojos redondos y ello las vuelve diferentes al resto. La clave está en que observes detenidamente la imagen. ¡Adelante!

Imagen del reto viral

Las calabazas con ojos redondos están bien escondidas en esta ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Este acertijo visual no tiene un límite de tiempo para decir “lo logré”. Puedes demorarte buscando todo lo que quieras. Sin embargo, si ya te cansaste y deseas saber dónde están las mencionadas calabazas, conoce la ubicación de cada una aquí abajo.

Aquí están las calabazas con ojos redondos. (Foto: Noticieros Televisa)

Te pedimos que en los comentarios nos indiques qué tal te pareció el reto viral presentado en esta nota. Por si no te has dado cuenta, el desafío es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 28 de octubre del presente año.

