En Internet podemos encontrar una gran cantidad de retos virales. Los que son difíciles de superar son los que acaban llamando la atención. Precisamente, ese es el caso del acertijo visual que te traemos ahora. ¿Qué tienes que hacer? Hallar los hornos microondas sin plato en la imagen.

No exageramos cuando decimos que no es nada fácil cantar victoria en este desafío. Para que lo sepas, el 98 % de participantes no fue capaz de decir “lo logré”. Sobre ello se habla bastante en las redes sociales como Facebook.

Para superar el acertijo visual, nosotros te recomendamos lo siguiente: antes de participar, relájate. Luego, abre bien los ojos y observa detenidamente la imagen. No te estreses. Juega a tu favor el hecho de que no hay un límite de tiempo.

Imagen del reto viral

Los hornos microondas sin plato están perfectamente escondidos en esta ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si ya te cansaste de buscar los microondas que no tienen plato y quieres saber dónde se encuentran, mira la ilustración que está aquí abajo. Es necesario mencionar que el reto viral fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web.

Aquí están los hornos microondas sin plato. (Foto: Noticieros Televisa)

