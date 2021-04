Si crees que lo ves tan fácil, te equivocas de antemano. Sabemos que querías toparte con uno de esos retos virales que resaltan por ser los que pueden complicarte el día en tiempos de pandemia por COVID-19, pues lo lamentamos para ti. ¿Qué es lo que lamentamos? Que este desafío visual será uno que te deje sin aliento a cualquier hora, sea la mañana, tarde o noche. Y es que son poquísimos los que pudieron dar con las caras o rostros que hay en toda la imagen.

No queremos ser ‘aguafiestas’, pero el siguiente desafío causó controversia y mucha molestia -consigo mismos- entre los internautas de países como España, México y Estados Unidos, pues fueron muy pocos los que dieron con la respuesta, mientras que otros usuarios compartieron la imagen con el fin de que sus contactos puedan ubicarla. Recuerda que nosotros te damos siempre la solución, pero que no debes acudir a ella ahora.

No te vamos a engañar. La tarea no es para nada sencilla de realizar, menos si no tienes experiencia en este tipo de pruebas. Probablemente, te tomará un tiempo considerable hallar los rostros que hay en toda la imagen, pero no dejes pasar ningún detalle por encima. Como no hay ningún tiempo límite para cantar victoria en este desafío, todo normal. ¡No te rindas!

IMAGEN VIRAL

Ubica todos los rostros que hay en la imagen de este hombre del siglo XIX. (iProfesional)

Tal y como podrás haber visto en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Si revisas bien y tienes experiencia en este tipo de desafíos visuales, sabrás que tienes que ver más allá de lo evidente para encontrar lo que buscas. Si eres una persona muy superficial, puede que aquí estés perdiendo tu tiempo. Si eres minucioso, darás con este objeto más rápido de lo que imaginabas.

SOLUCIÓN DEL RETO

Bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logró verlo, tranquilo, no te preocupes ni te sientas mal que te brindaremos la solución. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde están los rostros, los encontrarás en las imágenes respuesta. Mira la tercera imagen de nuestra galería. No obstante, te agradecemos por el intento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

