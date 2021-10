Este nuevo desafío visual ha puesto a contra las cuerdas a más de uno por su gran complejidad. Si bien es cierto que la tarea parece sencilla, la verdad es que el reto viral apenas ha logrado ser resuelto por el 98% de usuarios que lo han intentado. ¿Te animas a probar suerte? Ubica la palabra ‘BAR’ en el menor tiempo posible y deja constancia de tu gran percepción con esta prueba que es tendencia en Internet. Ojo, este acertijo es uno de los más buscados en redes sociales, por lo que su dificultad está más que comprobada.

Como suele ser habitual en las sopas de letras, se pueden hallar palabras en todas las direcciones: horizontal, vertical, y diagonal, por lo que te recomendamos que abras bien los ojos para que seas capaz de superar este reto viral que fue creado por el medio ‘El Confidencial’ y publicado en su web hace varios años. ¿Estás preparado? Adelante, demuestra de qué está hecho ahora.

Usuarios de distintas partes del mundo lo consideran como una excelente alternativa para distraerse en casa y de paso poner a prueba la capacidad visual. El nivel de dificultad que tiene este desafío es tan alto que usuarios de México, Perú y Colombia han asegurado que sintieron mareos al tratar de encontrar la mencionada palabra. Ello se debe a todas las ‘B’, ‘A’ y ‘R’ que son capaces de confundir a cualquiera.

Dicho lo anterior, antes de que empieces a buscar la solución a este desafío, cabe recalcar que la palabra ‘BAR’ que tienes que encontrar se lee de izquierda a derecha. Ahora, si después de tanto esfuerzo, consideras que es imposible hallarla y deseas saber dónde se ubica, más abajo te mostramos la solución. En redes sociales como Facebook, este reto viral ha ganado mucha popularidad.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la palabra 'BAR' en esta sopa de letras viral en redes sociales (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó y no lograste dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'BAR' en esta sopa de letras (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto de esta semana? ¿Fue demasiado sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos visuales del momento. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?