Hoy en día los acertijos visuales están por todos lados. Y es que son perfectas opciones de entretenimiento para muchas personas. Si deseas participar en uno, esta es la nota perfecta para ti. Aquí te damos a conocer el reto viral que consiste en ubicar las bocales en los cubos. ¡Tendrás que observar detenidamente la imagen!

No te vamos a mentir. El desafío es difícil de superar. De hecho, en Facebook y otras redes sociales, se comenta que el 95 % de participantes no fue capaz de superarlo. Decirte esto no es para desanimarte, sino para que te prepares. No te confíes.

Ten en cuenta que juega a tu favor el hecho de que este acertijo visual no tiene un límite de tiempo, por lo que puedes demorarte buscando. Lo importante es que te diviertas, así como ya lo han hecho muchos usuarios de distintas partes del mundo.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la imagen. Tienes que hallar las vocales en los cubos. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

¿Pudiste encontrar las vocales en los cubos? Si tu respuesta es un “sí”, ¡felicidades! Pero si en caso es un “no”, te informamos que a continuación podrás saber dónde se ubican en la ilustración. Recuerda que los desafíos tienen como fin divertirnos.

Aquí están las vocales. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que el reto viral presentado en esta nota ya tiene bastante tiempo circulando en Internet. Fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 1 de mayo del presente año. A la fecha, sigue dando que hablar.

