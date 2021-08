Como sabemos que te encantan los acertijos visuales, hemos decidido darte a conocer cuál es el que está dando la hora en redes sociales como Facebook. Nos referimos al reto viral en el que tienes que encontrar a los jugadores de waterpolo sin balón. Sí, está inspirado en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Noticieros Televisa se encargó de crearlo. Lo publicó hoy en su página web. En estos momentos, está en boca de miles de usuarios que viven en países como México, Estados Unidos y España. ¿No te parece impresionante? ¿Te animas a participar?

No te vamos a engañar. Hallar a los jugadores de waterpolo sin balón no es una tarea fácil de hacer. De hecho, es muy complicada; sin embargo, te divertirás buscando. ¡Eso te lo garantizamos! Solo abre bien los ojos y presta atención a los detalles.

Imagen del reto viral

¿Puedes hallar a los jugadores de waterpolo sin balón? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total son dos los jugadores de waterpolo que no tienen balón en la imagen. Aquí abajo puedes averiguar la ubicación de cada uno. No te sientas mal por no haber podido hallarlos, pues estos están perfectamente escondidos.

Aquí están los jugadores de waterpolo sin balón. (Foto: Noticieros Televisa)

Hoy en día, debido a la pandemia de COVID-19, los acertijos visuales son muy populares en Internet. Y es que son capaces de divertir a las personas desde la comodidad de sus casas. Cuando quieras participar en uno, no dudes en ingresar a Depor.

