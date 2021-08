Si en estos momentos te sientes aburrido(a), te recomendamos que participes en un reto viral nivel difícil. Precisamente, aquí te damos a conocer un acertijo visual que pocos usuarios de redes sociales como Facebook han superado. Lo que tienes que hacer es ubicar las cafeteras distintas al resto en una imagen.

Ten en cuenta que nadie te va a apurar, pues el desafío no posee un límite de tiempo. Lo único que realmente importa es que te diviertas buscando. Solo si observas detenidamente la ilustración, podrás cantar victoria.

¿De dónde salió este reto viral? Pues lo creó Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 4 de octubre de 2020. Lo llamativo es que el acertijo visual no deja de ser comentado en Facebook y otras redes sociales. ¡Es uno de los más populares!

Imagen del reto viral

Tienes que ubicar las cafeteras distintas al resto en la imagen. ¿Puedes hacerlo? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay 2 cafeteras distintas al resto en la imagen. Son diferentes porque no tienen agarradera. Si no pudiste encontrarlas, te informamos que aquí abajo podrás saber la ubicación de cada una. No te sientas mal, pues esto es un juego.

Aquí están las cafeteras distintas al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

