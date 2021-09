El reloj marca que ya es hora de que participes en un acertijo visual que tenga un alto nivel de dificultad. Precisamente, en esta nota te damos a conocer uno que te divertirá bastante. Consiste en hallar los murciélagos de cabeza en una imagen. ¿Puedes hacerlo?

El reto viral ha causado furor en redes sociales como Facebook. Solo un 2 % de participantes ha logrado superarlo. Decirte eso no es para desanimarte, sino para motivarte. No te confíes. Abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles.

Sabemos que a simple vista da la impresión de que no hay ningún murciélago de cabeza, pero eso es totalmente falso. No debes perder la calma a la hora de buscar, pues no hay un límite de tiempo para cantar victoria.

Imagen del reto viral

Abre bien los ojos y encuentra los murciélagos de cabeza en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay 3 murciélagos que están de cabeza en la imagen. Como ya hemos dejado en claro en un inicio, encontrarlos es una tarea complicada de hacer. Es por eso que decidimos indicar dónde están los mencionados animales en la ilustración.

Aquí están los murciélagos de cabeza. (Foto: Noticieros Televisa)

Este acertijo visual no tiene mucho tiempo circulando en Internet. Fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 12 de septiembre del presente año. Hoy en día, es uno de los más compartidos en las redes sociales como Facebook.

