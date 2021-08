Hoy en día muchos usuarios aprovechan sus ratos libres participando en acertijos visuales, pues de esa manera se divierten sanamente. Dicho ello, en esta nota te traemos un reto viral que ha destacado en redes sociales como Facebook. ¿El motivo? Casi nadie lo ha superado. Lo que tienes que hacer es ubicar los atomizadores distintos al resto.

Es necesario que sepas que en este desafío no importa si te demoras buscando o no. En otras palabras, no hay un límite de tiempo para decir “lo logré”. Lo único que te pedimos es que la pases bien. No te estreses en ningún momento.

Abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles. Si nos haces caso, es muy probable que halles los atomizadores diferentes al resto en la imagen y, por ende, cantes victoria en este acertijo visual. ¡Confiamos en tu capacidad!

Imagen del reto viral

Abre bien los ojos y halla los atomizadores diferentes al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

A todas las personas que lograron ubicar los atomizadores distintos al resto en la imagen, les decimos: “¡Felicidades!”. A quienes no los encontraron, les informamos que aquí abajo pueden saber la ubicación de cada uno. En total son cuatro.

Aquí están los atomizadores distintos al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que el reto viral presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 15 de agosto del presente año. Sí, no tiene mucho tiempo circulando en Internet, pero ya se ha vuelto popular.

