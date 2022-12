Los acertijos visuales existen para ‘salvarnos’ del aburrimiento. La diversión está garantizada con el que te presentamos el día de hoy. ¿Cuál es tu misión aquí? Simplemente decir en qué parte de la imagen está el perro, pero ten en cuenta que nada más se te brinda 7 segundos para que des tu respuesta.

Quítate esa idea de que la tarea es imposible de realizar por el límite de tiempo que se ha establecido en la prueba. Realmente se te está dando los segundos necesarios para que puedas averiguar la ubicación del can en la ilustración. Recuerda que aquí vas a poner a prueba tu visión.

Por otro lado, es necesario mencionar que nos agrada saber que este acertijo visual se ha convertido en el favorito de muchos usuarios de distintas redes sociales, justamente por su elevado nivel de dificultad. Dicho todo ello, no te quedes sin participar. ¡Te vas a divertir si lo haces ahora mismo!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual hay varias abejas volando sobre las plantas. Realmente, no parece que también esté el dibujo de un perro, pero sí hay uno. Cuentas con solo 7 segundos para ubicarlo. ¡No permitas que te asuste ese límite de tiempo! El can no está bien escondido que digamos.

¿Puedes encontrar al perro en esta ilustración? Tienes 7 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Estamos muy felices por las personas que fueron capaces de encontrar al perro en 7 segundos. Nuestras felicitaciones para todos lo que realizaron la tarea. Si tú, en cambio, no pudiste hallarlo dentro del tiempo establecido, puedes saber la ubicación del can mirando la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que, de todas maneras, te divertirá. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden hallar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

