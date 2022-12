Los acertijos visuales que damos a conocer son capaces de hacer tu día sumamente divertido. El que presentamos en esta nota de Depor no es la excepción. Te entretendrá como no tienes idea en tu tiempo libre. Tu tarea aquí es identificar lo que no se repite en la imagen. ¿Preparado(a)?

No vayas a creer que, por el hecho de que no hay un límite de tiempo establecido, la prueba es fácil de superar. No se te pide que encuentres el elemento sin par en segundos porque la tarea ya es muy difícil de realizar. Eso mismo fue comprado por varios usuarios de distintas redes sociales.

Hubo internautas que se confiaron al participar y hasta ahora no han sido capaces de identificar lo que no se repite en la imagen. Es importante que desde el primer momento prestes mucha atención a los detalles. No mires otra cosa que no sea la imagen del acertijo visual. ¡Esa es la clave del éxito!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Lo que podemos apreciar en la imagen son varias copas de helado, batidos y más cosas deliciosas que seguro son de tu agrado. Antes de que vayas a tu heladería favorita, te pedimos que identifiques el elemento que no se repite en la ilustración. Tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo.

¿Eres capaz de identificar el elemento que no se repite en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Es importante que siempre recuerdes que no siempre uno puede ganar en los juegos. A veces también se pierde. Si fallaste en este acertijo visual, levanta la cabeza. Estamos seguros de que te esforzaste al máximo. Ahora mismo te indicaremos cuál es el elemento que no se repite en la imagen.

En esta imagen se indica cuál es el elemento que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que, de todas maneras, te entretendrá. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

