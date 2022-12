Muchos usuarios clasifican los retos virales por su nivel de dificultad. Te mencionamos eso porque el desafío que motivó esta nota es considerado por muchos como uno que es casi imposible de superar. ¿Qué es lo que debes hacer aquí? Solo decir qué es lo que no tiene par en la imagen.

Esta vez, la prueba que te traemos no posee un límite de tiempo. Consideramos apropiado no establecer uno porque ya es demasiado complicado realizar la tarea que fue indicada en el primer párrafo. Tú mismo(a) te darás cuenta en el momento en que decidas participar. No estamos exagerando, aunque eso parezca.

¿Cómo resolver un reto viral que, para muchos, es casi imposible de superar? Primero que nada debes tranquilizarte. La calma juega un papel importante aquí. Debes aprovechar que no se te pide dar una respuesta en segundos. Abre bien los ojos y observa con mucha atención la ilustración. ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del reto viral

Al ver la imagen del reto viral pueda que te de un poco de hambre, pero te pedimos que concentres. Entre los platos de comida que se aprecian en la ilustración hay un elemento que no tiene par. En otras palabras, no se repite. Debes decir cuál es. No hay un límite de tiempo establecido, pero es mejor si lo mencionas rápidamente.

A simple vista no se aprecia el elemento que no tiene par en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

En este reto viral cuentas con todo el tiempo del mundo para dar tu respuesta, pero si ya tiraste la toalla y quieres saber cuál es el elemento que no tiene par, mira la siguiente imagen. No olvides que si hoy te tocó fallar, mañana te irá mejor.

En esta imagen se indica qué es lo que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

