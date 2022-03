Tendencia en varios países, el siguiente acertijo visual promete llevar tu capacidad de percepción al límite. Todo lo que tienes que hacer es encontrar cuál es el error en la imagen del niño patinando. El tiempo, como era de esperarse, es limitado, por lo que solo contarás con 10 segundos para dar con la respuesta. ¿Estás listo para probar suerte en este increíble reto viral? No te dejes engañar por las figuras del desafío lógico e intenta adivinar lo que está mal cuanto antes. Te lo advertimos, la prueba ha dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales.

Albert Einstein lo dijo una vez: “la educación no es el aprendizaje de datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar”. Teniendo en cuenta esto, pensamos en aprovechar esta ocasión para pasar un buen rato y desarrollar tu mente con un nuevo reto viral que te llevará al límite. Creado por los ilustradores de ‘Genial.Guru’, el siguiente acertijo va de ubicar un error en la imagen mostrada.

En la ilustración se puede observar a un niño patinando sobre hielo, junto a un perro que trata de alcanzar una pelota de tenis. El ambiente se ve frío, y una clara muestra de ello es la ropa del chico, quien luce un abrigo rojo y un gorro apto para el clima. Asimismo, hay un muñeco de nieve que confirma la baja temperatura en el lugar. Dicho todo esto, ¿qué crees que esté mal en la imagen?

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen del niño patinando cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada todavía? ¿Te aburriste de buscar y no poder dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos virales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Como bien podrás ver en la solución de este acertijo visual que hoy te presentamos, lo que está mal en la imagen del niño patinando es que este trae puesta la indumentaria incorrecta. Si miras bien sus pies, te percatarás que el muchacho tiene un patín con ruedas, cuando lo correcto es que use patines especiales para deslizarse sobre el hielo. He ahí el detalle que muy pocos notaron.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

