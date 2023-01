Las pruebas de coeficiente intelectual con frecuencia se toman para determinar el nivel de inteligencia de una persona. Este tipo de exámenes suelen medir las habilidades cognitivas, es decir, la capacidad para resolver problemas y razonar lógicamente. Si bien estas suelen ser exhaustivas y tediosas, por suerte hoy Depor ha encontrado un acertijo visual para poner a prueba tu coeficiente intelectual de manera emocionante y divertida.

El siguiente desafío visual te permitirá autodescubrir tu nivel de pensamiento lógico y tus habilidades de resolución de problemas. En la siguiente ilustración a simple vista verás un paisaje nevado con niños patinando sobre la nieve; sin embargo, hay seis palabras que se encuentran escondidas hábilmente.

Tu misión en este reto viral que se ha vuelto muy popular en países como México, Estados Unidos y España es encontrar las 6 palabras en un tiempo máximo de 8 segundos. ¿Estás listo para desafiarte a ti mismo y divertirte en el camino? ¿Crees ser capaz de encontrar todas las palabras? ¡Demuéstralo!

Mira aquí la imagen del reto viral

Prepara tus ojos y tu cronómetro para que puedas iniciar a resolver este desafío visual. Algunas palabras están a simple vista; sin embargo, otras desafiarán su sentido de la vista para poder hallarlas. Tienes solo 8 segundos para detectar las seis palabras ocultas. Tu tiempo comenzará a correr ahora. El reloj ya está corriendo… ¡Mucha suerte!

¿Puedes identificar las seis palabras ocultas en esta imagen en 8 segundos? (Foto: cortesía Highlights)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Encontraste las palabras ocultas? En caso no hayas podido, no te preocupes, que a continuación te revelaremos la solución. Echa un vistazo a la imagen de abajo. Las palabras ocultas eran: snow (nieve), man (hombre), tell (contar), see (ver) y cut (cortar).

En este acertijo con imágenes, tenías que encontrar las palabras: SNOW, MAN, TELL, SEE y CUT.

¿Qué te pareció este acertijo visual? ¿Llevó al límite tus habilidades? Si tu respuesta es sí, te felicitamos por haber participado. Por el contrario, si tu respuesta fue no, tranquilo ya que como esta prueba, existen otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu completo agrado. Te invitamos a seguir intentándolo visitando el siguiente enlace: más acertijos visuales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.

¿Por qué un acertijo visual es muy divertido?

Existen varias razones y es que los acertijos visuales atraen la atención de adolescentes y jóvenes, una de ellas es porque son divertidos e interesantes. A los adolescentes les encanta demostrar lo creativos que son y lo bien que conocen los ejercicios que se presentan, demostrando el nivel de sus habilidades cognitivas.

¿Cuándo se hicieron populares los acertijos virales?

Los retos o acertijos virales no son algo nuevo y comenzaron a aparecer décadas atrás, si bien fue internet lo que los ha impulsado con el paso de los años. Este tipo de pruebas visuales ganaron una gran popularidad a través de las redes sociales como consecuencia de la pandemia del Covid-19, cuando muchas personas se vieron obligadas a buscar formas de entretenerse en su propio hogar. Desde entonces, ya se han convertido en toda una adicción para muchas personas.

¿Cómo se originan los retos en Internet?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.

¿Para qué sirven los acertijos visuales?

Los acertijos visuales no solo permiten mejorar la memoria, aumentar el nivel de concentración y estimular el cerebro, sino que proponen retos que a simple vista parecen sencillos de resolver, pero sus participantes deben cumplir con ciertos parámetros antes como dar con la respuesta antes que se cumpla el tiempo límite.

Beneficios de hacer acertijos visuales

Aporta a nuestra mente numerosos beneficios, que van desde la mejora de nuestro rendimiento intelectual y el incremento de nuestra esperanza de vida, hasta contribuir a reducir el riesgo de que se produzca un deterioro cognitivo.

¿Cuál es el objetivo de desarrollarlos?

Conoce, a continuación, cuáles son los verdaderos objetivos de los acertijos virales:

Mide factores como las motivaciones, rasgos temperamentales, estabilidad emocional, capacidad de interacción social y otros elementos que pueden describir tus comportamientos.

Através de imágenes podrás dejarte llevar por tu intuición para orientarte cómo eres.