Este acertijo visual de gran dificultad fue suficiente para poner en problemas a miles de usuario al buscar esos rostros ocultos en el paisaje. Miles de usuarios lo intentaron y desafiaron sus límites en este desafío viral, pero si estás aquí eres mejor que ellos. Existen tres en la fotografía que es la sensación en redes sociales, aunque solo un mínimo porcentaje de internautas logró encontrarlos más rápido de lo posible.

¿Cuál es tu misión en el siguiente reto viral? Ubicar tres rostros en la escena del pescador que hará que llegues hasta tus propios límites. El desafío de hoy tiene como prioridad encontrarlos en la imagen, pero te lo reducimos.

Si eres una persona minuciosa, encontrarás al menos dos de ellos más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate más segundos de lo que pensaste si es lo que realmente necesitas para hallarlos y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Ves más rostros en el reto viral del pescador? Cuenta los tres en tan solo 5 segundos. (Foto: Genial.Guru)

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

No pierdas más tiempo, pues aquí te contaremos cuál es. Puedes mirar en la siguiente imagen que hay hasta tres rostros compuestos por dos ojos y una boca, así que si no lograste verlos, te los indicamos específicamente.

Solución del reto viral del pescador: aquí están los tres rostros. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE UN ACERTIJO?

Básicamente los elementos de un acertijo son los siguientes: formulas de introducción, elementos orientadores, elementos desorientadores, formulas de conclusión. El primero y el último suelen estar presentes en la adivinanza, pero si son omitidos por el emisor, el receptor los da por sentados, pues son parte implícita del texto, señala el sitio web cervantesvirtual.com.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LOS ACERTIJOS?

En resumen, los acertijos brindan a la audiencia una pregunta o declaración desafiante que requiere pensamiento crítico para ser resuelta. Estos pueden permitir que se cree humor para la audiencia o mostrar el ingenio de un personaje a través de la capacidad de crear o resolver con precisión preguntas tan desafiantes, precisa el sitio web writingexplained.org.

¿ACERTIJOS LÓGICOS Y ADIVINANZAS SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo pistas en su fraseo.

¿CÓMO SE ESCRIBE UN ACERTIJO?

Estos son los pasos para escribir un acertijo, recomienda el sitio web readwritething.org :

Escoge una respuesta. Recuerde elegir una respuesta concreta y general.

Haz una lluvia de ideas sobre tu respuesta. Anota todo lo que te venga a la mente sobre la respuesta que has elegido.

Usa un diccionario de sinónimos. Elija tres palabras importantes de su lista de lluvia de ideas anterior y búsquelas en un diccionario de sinónimos.

Usa lenguaje figurado.