No dejes ir esta oportunidad que se te presenta y anímate a participar de este increíble test viral. Todo lo que tienes que hacer en este reto de personalidad que te mostraremos es elegir la opción que más se parezca a la forma de tus dedos y luego dirigirte a la solución, que es donde te revelaremos su significado. ¿Te atreves a pasar por este desafío no apto para cualquiera? Pon a prueba tu forma de ser en la actualidad y no olvides compartir este acertijo visual en todas tus redes sociales. ¡Buena suerte!

Cientos de usuarios en países como México, Colombia, Perú, Estados Unidos y España, se animaron a participar en este test viral y quedaron impactados con la información obtenida. Dicho todo ello, no lo pienses más y súmate a la prueba visual que causa sensación en Facebook y otras redes sociales cuanto antes.

Lo que tienes que hacer es observar cuidadosamente la imagen que acompaña esta nota y responder la siguiente pregunta: ¿de qué forma son los dedos de tus pies? La opción que elijas te dirá cosas que no conocías sobre tu forma de ser, revelando incluso algunas de las razones por las que eres especial para tu círculo cercano.

IMAGEN COMPLETA

Test viral: descubre por qué eres especial con solo decirnos la forma de tus dedos aquí (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

DEDO #1

Si escogiste la opción 1, podrías ser una persona que destaca por su gran creatividad. La inteligencia es algo que te caracteriza y diferencia del resto. Posees una gran capacidad de resolución para todo y, en ocasiones, tu falta de confianza te lleva a abandonar proyectos que ya habías comenzado.

DEDO #2

Por otro lado, si elegiste la segunda opción, podrías ser una persona bastante ingeniosa y energética. Sueles proteger tus ideas y tus creencias con todo. Hacerte cambiar de opinión es una de las cosas más difíciles de hacer.

DEDO #3

Si escogiste la opción 3, podrías ser el líder innato de tus grupos sociales. El éxito es algo que siempre estás persiguiendo. Te caracterizas por ser extremadamente perfeccionista y ello, en ocasiones, te trae grandes dolores de cabeza.

DEDO #4

Asimismo, si elegiste la opción 4, podrías ser de esos que lo dan todo por la familia. Te distingues por tu gran capacidad de escucha y por siempre ponerte en la piel de los demás. Eres alguien extremadamente empático y generoso, y los demás saben que siempre pueden contar contigo.

DEDO #5

Finalmente, si escogiste la opción 5, podrías ser una persona bastante ambiciosa y, al mismo tiempo, algo ingenua. Te caracterizas por ser muy divertido(a). Llamas continuamente la atención de los demás donde sea que estés. Eres alguien a seguir para varios de tus conocidos.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

