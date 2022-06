Pon tu vista a prueba y toda tu habilidad mental para dar con la respuesta de un acertijo visual que es tendencia en redes sociales. Apenas unos ‘tocados’ lograron resolver el reto viral en tan solo 10 segundos. Algunos de estas pruebas visuales cayeron mejor en ciertos grupos, sobre todo, para aquellos que buscan incrementar sus habilidades. Así que pon todos tus sentidos para dar con la ansiada respuesta.

Aunque fueron miles que lo intentaron, solo un 5% logró responder acertadamente este desafío viral. Hay un límite de 10 segundos para dar con ese gato que tiene algo distinto a los demás. ¿Te crees capaz de hacerlo aquí y ahora mismo?

Este reto viral ha sido la sensación entre millones de usuarios en redes sociales y te darás cuenta el motivo cuando intentes dar con la respuesta. No obstante, en caso no consigas hallarlos, no te preocupes, ya que líneas más abajo te brindaremos la respuesta para que no te quedes con la curiosidad.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Acertijo lógico visual: ¿Podrás adivinar cuál de los gatos tiene un error imperceptible? (Foto: Timeless Life / smalljoys.tv)

Una vez más, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para resolverlo o necesitas ayuda?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Pues bien, parece que la ayuda solicitada llegó para ti. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución del acertijo lógico visual: el gato que tiene un error imperceptible es el que aparece en el círculo. (Foto: Timeless Life / smalljoys.tv)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN EN LA INTERNET?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CÓMO SE HACE UN ACERTIJO VISUAL?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LOS ACERTIJOS?

En resumen, los acertijos brindan a la audiencia una pregunta o declaración desafiante que requiere pensamiento crítico para ser resuelta. Estos pueden permitir que se cree humor para la audiencia o mostrar el ingenio de un personaje a través de la capacidad de crear o resolver con precisión preguntas tan desafiantes, precisa el sitio web writingexplained.org.