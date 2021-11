Esta prueba visual destaca del resto porque es capaz de confundir a cualquiera, más aún a los que creen que es algo tan fácil de resolver. Es por ese motivo que los desafíos han ganado mucha popularidad hoy en día y este no es la excepción. Uno de ellos ha generado tanto impacto porque te pide encontrar las cinco bolas negras con el número 3 en la imagen. En las últimas horas, miles de personas han asegurado que posee un alto nivel de dificultad y ello se ve reflejado en la poca cantidad de usuarios que la superaron.

En distintas partes del mundo, usuarios de las redes sociales de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México o España han hablado mucho sobre el reto viral que te presentamos en esta nota. Y es que el desafío logró entretener a miles de internautas, además de ponerlos contra las cuerdas por brindarte solo 10 segundos para resolverlo. La decisión de participar es toda tuya.

El prueba es dificilísima, debido a que se debe a una imagen donde hay bastantes bolas de billar de diferentes colores y números, pero lo que debes hacer es distinguir a las bolas número 3, algo que no es nada sencillo. Esta ilustración, que ha causado sensación en redes sociales como Facebook, fue diseñada por Noticieros Televisa , que la publicó en su página web hace un tiempo y desde entonces tiene a todos con diferentes sensaciones.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica las bolas negras con el número 3 de este acertijo visual en 10 segundos. (Noticieros Televisa)

Claro que sí, tú puedes, no claudiques. Dale otra revisada a la imagen en cuestión e intenta ubicar la respuesta a esta prueba visual para que sigas adelante con otro tipo de retos virales. Mira que así como tú, miles de usuarios también salieron airoso de este acertijo y decidieron enfrentarse a otros aún más complicados. ¿Qué, aún no lo resuelves? No te preocupes. Tómate 10 segundos más y encuéntralo por ti mismo.

¡Felicidades, ‘crack’! Respondiste acertadamente este desafío visual, encontraste muy bien dónde se ubicaban las tres cinco bolas negras con número 3, lo hiciste mejor que nadie. Confiábamos en tus habilidades y respondiste de acuerdo a las circunstancias. De no ser así, no te preocupes, podría ser muy difícil y lo comentamos previamente, así que te mostraremos a continuación la solución de este viral.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

La parte de la nota a la que muchos quieren llegar desde que ven la imagen. Es que sí, así de difíciles son nuestra pruebas, pero no te rindas, te mostraremos la respuesta que era tan sencilla. Revisa la gráfica que viene debajo de estas líneas -así como también en nuestra tercera foto de la galería- y podrás conocer la ubicación exacta del reto viral. ¡No te olvides de retar a tus amigos en este y otros desafíos que Depor trae para ti!

Solución: aquí se ubican las bolas negras con el número 3 de este acertijo visual. (Noticieros Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

