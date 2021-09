Pues sí, estamos presentes ante un nuevo desafío visual que la viene rompiendo en redes sociales porque juega con nuestros sentidos, nos hace parecer no tan ’hábiles’ y nos deja mal parados a los que creemos que sabemos de sobra sobre estos retos visuales. Aquí no solo tendrás que poner tu percepción al límite, sino que además, como para complicarte en esta prueba de hoy, tienes que tener un conocimiento -y no frágil- de cultura general, puesto que tienes que ubicar el error que se ha ocultado estratégicamente en este reto visual.

Los desafíos llegaron a nuestras vidas para superarlos, he ahí su principal definición. Pero, en estos casos, cuando hablamos de redes sociales, no solo es superarlos, sino usarlos de herramientas para mejorar en todo aspecto, desde nuestra percepción, pasando por nuestro sistema cognitivo y llegando a estímulos externos que serán de gran ayuda para afrontar situaciones en la vida real y externa.

Ojo, la imagen la veremos a continuación en todo su esplendor y, según tú lo determines, comenzarán a correr los 10 segundos para encontrar la respuesta al acertijo visual. Pero queremos adelantarte algo para que no estés buscando por buscar. En esos 10 segundos, deberás encontrar ese error que se ha ocultado en la imagen, más compleja que nunca.

IMAGEN RETO VIRAL

Descubre cuál es el error de la imagen viral que solo acertó el 3% en redes sociales. (Foto: Facebook/LaCien)

Como pudiste ver, la imagen es sencilla en sí, con matices muy claras y diferenciales, pero todo da la sensación de que está en lo más absoluto orden. Dicho esto, pasamos a lo complicado. ¿Pudiste ubicar claramente por qué es que existe un error en la imagen? Seguro que al menos te diste cuenta que hay algo que no anda bien, por lo que te pedimos que sigas buscando.

Parece que ya pasaron más de los 10 segundos. ¿Necesitas un adicional de tiempo para resolver el acertijo? Adelante, tómatelos, busca el error que te pedimos encontrar. Como podrás observar en la gráfica que te mostramos, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Tómate un respiro y vuelve al ruedo, pero si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: aquí descubrirás cuál es el error de la imagen viral que solo acertó el 3% en redes sociales. (Foto: Facebook/LaCien)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

