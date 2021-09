A continuación, un nuevo reto viral que ya es sensación en redes sociales. La presente ilustración muestra una decena de dominós que se encuentra sobre un fondo blanco. Este desafío tiene como objetivo principal poner a prueba nuestra habilidad visuales. Los usuarios tienen más de un dolor de cabeza con esta imagen y la misión es hallar a las piezas netamente blancas.

Es claro lo que tenemos por hacer. La respuesta más acertada es hallar la ubicación de las piezas de dominós blancas o las mulas de cera. En el tiempo que lo reconozcas. Para darle una mayor dificultad, tendrás 15 segundos y deberás concentrarte al máximo en un lugar de poco ruido. Sin duda, será una prueba dura para ti porque tienes que poner a prueba tu percepción.

Noticieros Televisa se encargó de crear el desafío presentado en esta nota. Lo dio a conocer el año pasado en su página web. Lo curioso es que actualmente sigue llamando la atención en Internet y en varias redes sociales donde cada uno ha compartido su respuesta.

IMAGEN COMPLETA

Miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, se han animado a participar en este reto viral, pero son contados los que realmente lo han superado. Ello se debe al nivel de dificultad que posee el desafío. ¿Crees ser capaz de ser uno de los pocos en decir “lo logré”? A continuación, te presentamos la imagen.

Parece que pasaron los 15 segundos y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

SOLUCIÓN

En caso no hayas podido encontrar la respuesta en este nuevo desafío, no te preocupes, pues existen millones de internautas que fracasaron en el intento. Es necesario resaltar que este contenido fue creado para entretener y así pasar un buen rato en estos tiempos difíciles de confinamiento.

¿Qué te pareció el reto? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

