Presta mucha atención a cada detalle de esta nota y comparte el reto viral con tus amigos en donde sea, cuando sea, todo con tal de que los pongas al límite. Lo que debes hacer es encontrar en el menor tiempo posible los cursores sin punta en la imagen y supera al 95% que no lo hizo en solo 10 segundos. El enunciado del mismo es sencillo, pero la solución no lo es tanto, así que prepárate para lo que se te viene. ¿Te sientes en la capacidad de dar con la respuesta rápido? Pues abre bien los ojos.

Ten en cuenta que desde ya te alertamos que el siguiente reto viral es uno de los más buscados en Facebook en estos días del año. Su dificultad no es apta para cualquiera en diversas plataformas como esta y otras redes sociales. Solo unos pocos usuarios lograron resolverlo en el tiempo límite que son 10 segundos, pero confiamos en tus habilidades.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos propios de sí en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica en el menor tiempo posible los cursores sin punta de este Reto Viral. (Fotos: Noticieros Televisa)

MÁS VIRALES PARA TI

Ya viste la imagen, ya la analizaste lo suficiente y si eres de los muy buenos, lograste dar con la respuesta. Pero si en realidad no fue así, no te preocupes ni te generes traumas, es normal que ello suceda por la gran dificultad de este desafío visual. Por algo, el reto es tendencia en redes sociales y se ha convertido en el ‘amor/odio’ de miles.

Pero si de algo nos diferenciamos de los demás es que te podemos dar segundas oportunidades. Si aún no quieres ver la respuesta a este acertijo visual (que viene enseguida), te recomendamos tomarte unos 5 segundos más para que puedas intentar dar con la solución por ti mismo y sin ayuda. Pues vamos, ponte el listón alto y da lo mejor de ti.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos. Pues es fácil: líneas atrás, te pedimos que mires con atención los bordes, que estos desafíos suelen tener un patrón y lo lograrás entender cuando te fijes en esa parte. Sí, porque las puntas no están en dos de los cursores en los extremos. He ahí la respuesta de hoy. No te olvides retar a tus amigos o compañeros.

Solución: aquí se ubican los cursores sin punta de este Reto Viral. (Fotos: Noticieros Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)