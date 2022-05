Comparte este desafío con familiares y amigos, abre bien los ojos y prepárate para resolver la imagen que circula por todas las redes sociales. El acertijo visual tendrá una inesperada respuesta porque debes hallar la abeja que se encuentra en el lugar menos esperado. ¿Te crees en la capacidad de resolver esta prueba? No es tan complicado visualizarlo, pero debemos enfocar tu mente en este reto viral.

Los acertijos visuales no dejan de rondar parte de nuestros días y es notorio en el día a día que desafiar la mente no es nada nuevo. La gente se encuentra encantada con este tipo de ejercicios. En Depor no juzgamos a nadie y menos a las personas por querer desafiar sus cerebros y optamos por apoyarlos con mucho más de estos acertijos visuales que dan la hora en internet.

La imagen nos muestra un jardín de flores junto a diversos animales, pero entre todas las plantas hay una abeja que, por el color, no puede ser distinguida con claridad. A simple vista, no está. Sin embargo, la misión es descubrir la ubicación exacta de este animal volador. Por ahora no te dejaremos pistas para que puedas dejar fluir tu imaginación al máximo. ¡Buena suerte!

IMAGEN COMPLETA

¿Dónde se encuentra la abeja? Solo puedes adivinarlo en 5 segundos en el acertijo visual [FOTO]

Como podrás ver, cada uno de los animales se encuentra realizando sus actividades diarias. El panorama parece mostrarse de manera normal y nos hace pensar que no existe anomalía alguna en el paisaje. Sin embargo, la abeja volando está rondando el lugar, solo que por ahora parece difícil ubicarlo. Por esta razón, te damos una pista y te recomendamos ver los extremos. Recuerdo que solo tienes 5 segundos.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste a este punto, lamentamos decirte que el tiempo de resolución se acabó. A pesar que pudiste haber tenido algunos segundos más de regalo, esperamos tu resolución de este acertijo visual. De haberlo encontrado, te felicitamos por este logro. Sin embargo, si no lo hallaste, no tengas problema alguno porque a continuación te presentamos la imagen con la ubicación de la abeja.

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

