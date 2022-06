Inspecciona a profundidad la imagen del reto viral para que entiendas cuando te mencionamos lo difícil que puede ser resolver este tipo de acertijo para la mayoría de usuarios en las redes. El acertijo visual nos muestra a un grupo de personas en un museo y un objeto muy preciado, el cual debes hallar rápidamente. Tómate el tiempo que necesites para resolver el desafío visual de hoy de encontrar esa lámpara.

Ubicarla es un desafío que todos deberían hacer en la actualidad, una proeza que solo unos pocos logran saborear. Cuenta aquí con solo unos segundos para responder el acertijo visual que es dificilísimo de dar. Tienes unos segundos para responder el acertijo visual de hoy.

Si eres minucioso, darás con esa lámpara más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate más tiempo si es lo que realmente necesitas para hallarlos y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Puedes ubicar la lámpara mágica de Aladino en este acertijo visual? Hazlo en 7 segundos. (Foto: Istockphotos)

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución del acertijo visual: aquí hallarás la lámpara. (Foto: Istockphotos)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CÓMO SE HACE UN ACERTIJO?

Si quieres realizar un acertijo, lo primero a tomar en cuenta es usar palabras sencillas y contundentes, recalca el sitio web WikiHow. Si bien en un principio eran una forma de literatura oral, en lugar de escrita, al elaborar un acertijo debes pensar en cómo suena mientras lo recitas, tratando de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos muy abstractos.

¿CÓMO RESOLVER UN ACERTIJO LÓGICO?

Para resolver los acertijos más comunes, los participantes deben hacer uso de su imaginación y de su capacidad de deducción. De acuerdo a Wikipedia, su resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar interrogantes.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.