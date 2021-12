¿Seguro que estás listo para intentarlo? Prepárate para dar con la respuesta de este reto viral que ha complicado a más del 90% de los usuarios que intentaron dar con la solución, pero fallaron en el camino. Pon mucha tención en la actualidad. Durante la semana, estas composiciones se vuelven tendencia en redes sociales por algunos simples motivos, siendo uno de ellos su gran complejidad para dar con las respuestas. Recordamos, nuevamente, a los usuarios de Internet que se animen a cumplir con el objetivo de este acertijo visual, que el mismo posee un límite de tiempo de 7 segundos y que los cambios de perspectivas son fundamentales para realizar con éxito este tipo de pruebas.

Dejemos claras las reglas del juego. Se puede observar una imagen repleta de figuras sin sentido de un mismo color sobre un fondo fucsia. En este nuevo reto viral tienes que encontrar la letra “A” entre todas las formas que aparecen y que están perfectamente hechas para ocultarla. Solo debes mirar más allá de lo evidente, así que hay que estar muy atento.

¿Por qué crees que este reto es tan complicado y ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales? Pasa que muchos creen ubicarlo, pero solo el 10% logró acertar dónde se ubicaba esa letra entre las figuras que aparecen. Prepárate para algo que no esperabas y en solo 7 segundos. El desafío visual es tendencia y ha generado mucha controversia en diferentes plataformas.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Acertijo viral para ‘cerebritos’: abre bien los ojos y encuentra la palabra ‘A’ en la imagen. (Foto: Facebook/Pinterest)

Tu principal misión es encontrar lo que difiere manifiesto en la imagen que te mostramos líneas atrás y, una vez ubicado, poder compartirlo con las personas que creas que puedan tener la misma suerte que tú o con aquellos que quieras generarle un desafío para este día. Si aún no lo logras, tranquilo que te mostraremos la solución en la parte baja de la nota.

El detalle en un desafío visual que te pide ubicar cuál es el diferente es centrarte en lo que menos esperarías que interfiera. Y es que esos retos virales manejan un patrón de jugar con lo establecido, porque nuestra mente no se enfoca en lo que creemos que debería ser o estar presente. Así que fíjate cada detalle, pero hazlo en el menor tiempo posible.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

Solución del acertijo viral: aquí se encuentra la palabra ‘A’ en la imagen. (Foto: Facebook/Pinterest)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

