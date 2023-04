Si eres de las personas que siempre se han caracterizado por ver lo que otros no pueden en espacios reducidos, este acertijo visual podría sorprenderte de muchas formas inimaginables. Lo que para algunos puede ser sencillo, para muchos usuarios es un completo desafío debido a su alto nivel de dificultad. ¿Te animas a prueba suerte en esta nota? Todo lo que tienes que hacer en el reto viral es observar atentamente la imagen de la cocina hasta encontrar el error que se esconde ahí. Solo tienes 5 segundos, ¡atento!

Dar con el error en la escena de la cocina hará que llegues hasta tus propios límites. El desafío de hoy tiene como prioridad encontrar lo que no anda bien en la imagen, pero no debes desanimarte antes de tiempo. ¿Estás listo?

Este acertijo tiene un espectro de dificultad limitado para que no tengas problemas en buscar algo, pero ojo, no hay mucho tiempo. Muchos lo intentaron, pero pocos lograron dar con la solución al punto de volverse locos.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Acertijo visual para mentes brillantes: ¿puedes encontrar lo que está mal en la cocina? (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Qué pasó, todavía no terminas de resolver este acertijo visual? Lamentamos haberte complicado, pero el tiempo límite se acabó y si has llegado a este punto es porque no fuiste capaz de cantar victoria en este desafío de altísimo nivel. Prepárate para lo que estás por ver, pues notarás que era muy sencilla la respuesta.

Solución: mira dónde se encontraba el error de la cocina en la siguiente imagen (Foto: GenialGuru).

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.





