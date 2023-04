Nunca antes un test visual había despertado tanto interés entre miles de personas en redes sociales. De acuerdo a tu respuesta, la prueba psicológica que verás a continuación es capaz de revelar cosas positivas y negativas de tu forma de ser, así que toma nota. ¿Te anima a pasar por este desafío? Todo lo que tienes que hacer en el reto viral es mirar la imagen, elegir una de las cinco plumas que hay y leer lo que esta significa para ti. Recuerda que la sinceridad es clave para este tipo de acertijos, por lo que más te vale tomarlo enserio.

Presta mucha atención a las opciones, analízalas detalladamente y recuerda que tan solo hay cinco de ellas, así que mira todas las formas disponibles en mayor tiempo que puedas. Tendrás que decirnos cuál es la que te llama más de la imagen y conocerás increíbles rasgos de tu personalidad.

El test visual de hoy fue creado hace unos días, pero los increíbles resultados que arrojan han generado que la comunidad de Facebook empiece a compartirlo de forma masiva. Para poder conocer los resultados solo necesitamos que respondas a esta pregunta: ¿qué pluma te gustó más?

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Test visual para reflexionar: la pluma que elijas aquí revelará tus virtudes y defectos (Foto: GenialGuru).

Si elegiste la pluma #1...

Eres una persona tranquila y amable que sabe apreciar la armonía y la paz del mundo que te rodea. No te cuesta nada echar una mano a tus seres queridos en todo lo que necesiten. Gracias a ello, te has visto rodeado de un círculo social tan puro como fuerte cuyos componentes tienen muchas ganas de devolver todos los favores que has hecho.

Precisamente lo poco que te separa del éxito es ese miedo que tienes a pedir ayuda, a decirles a los demás qué es lo que quieres, cuáles son tus planes. Pero una vez te atrevas a revelar que no eres tan capaz como aparentas y que, como todo el mundo, tienes tus inseguridades, verás cómo te sale ayuda hasta de los lugares más insospechados.

Si elegiste la pluma #2...

Eres una persona extremadamente detallista, hasta el punto que no solo ves imperfecciones sino que las atisbas y las detectas antes de que puedan aparecer. Al estar acostumbrado a enfrentarte a problemas, eres tenaz, y perseverante en tus proyectos y valores. Cuando fracasas, te levantas enseguida para seguir adelante.

Lo que te falta para alcanzar el éxito es tener un poco de fe e intuición. En muchas ocasiones te has negado a emprender ciertos caminos porque querías estar seguro antes de que era el paso correcto. El problema es que a veces la certeza es imposible de conseguir: debes atreverte a dar saltos de fe que te llevarán más lejos.

Si elegiste la pluma #3...

Eres una persona sobradamente autosuficiente. Sabes encontrar tiempo de soledad para enfrascarte en tus proyectos, reflexionar o simplemente descansar, que es igual de importante que todos los demás. Te cuesta muy poco empezar algo gracias a esta disciplina y a saber decir que “No” a ciertos planes más sociales que a corto plazo parecen pérdidas de tiempo.

Lo que te falta para alcanzar el éxito es atreverte a conectar un poco, tanto con la realidad como con los demás. Al haberte aislado tanto, tus ideas pueden tener mucho sentido dentro de tu mundo teórico, pero suelen caer cuando las pones a prueba. Necesitas inspiración dentro de tu mente, ya sea buscando más encuentros con la naturaleza o diciendo ‘sí' a nuevos planes.

Si elegiste la pluma #4...

Eres una persona sumamente sabia, todo un pozo de conocimiento y sabiduría a veces inagotable. Al tener las respuestas para casi todo, poco a poco te has convertido en un líder, en guía e incluso en mentor en ciertos casos. Además, eres empático, pues sabes que no existe la perfección y que la realidad es imperfectamente única.

Lo que te falta para alcanzar el éxito es aprender a delegar y confiar más en las fortalezas de las personas que te rodean. Te has acostumbrado tanto a ser “el que más sabe” que hace tiempo que no te planteas que, tal vez, los demás tienen mejores ideas y soluciones. Usa tus habilidades de liderazgo para conectar mentes.

Si elegiste la pluma #5...

Eres una persona inusitadamente artística, creativa y original. Tu sensibilidad te lleva a rincones inesperados dentro de tu imaginación. Además, tu pasión por la vida es contagiosa y los demás, consciente o inconscientemente, te buscan para que les des un poco de esa alegría que tanto te caracteriza. Jamás vives un mismo día 2 veces.

Lo que te falta para alcanzar el éxito es superar tu poca tolerancia a la frustración y hacer más en lugar de imaginar tanto. Lo que ideas en tu mente jamás podrá recrearse perfectamente en la realidad, y eso provoca que a la mínima dejes estar tus ideas y proyectos. Pero si aceptas que lo importante de un resultado no es su calidad, sino que existe y que es tangible, pronto llegarás muy lejos.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.





