¿Te crees que podrás lograrlo en 10 segundos? Ya, tómate 20 entonces, pero trata de encontrar los ocho objetos en esta imagen de uno de los retos virales que se convierten en sensación entre los usuarios de redes sociales. Pues este que te traemos a continuación no es nada sencillo y son muy pocas las personas que logran resolverlo. Trabaja tu mente con este desafío visual y demuestra que puedes ganarle a varios compañeros.

Para hoy, te traemos un reto que se viralizó en todas las redes sociales y trae como locos a los usuarios de España, Estados Unidos, México y otros países de América Latina. El desafío es encontrar ocho objetos en esta imagen, un mínimo detalle que puede hacer la diferencia. ¿Te crees capaz de ubicarlos en cuestión de 20 segundos? Confiamos en tus habilidades.

¿Qué tengo que buscar?

Una guitarra

Un muñeco de nieve

Un Conejo

Dos vasos

Una paloma

Un casco de patineta

Un luchador

Una persona llorando

Dicho eso, te recordamos que encontrar los objetos de una imagen es un desafío muy interesante, pues te hace trabajar la mente y te mantiene despierto y perspicaz en muchos ámbitos de la vida.

IMAGEN VIRAL

Encuentra los 8 objetos escondidos en la imagen viral en redes sociales. (Televisa)

Parece que pasaron los 20 segundos y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

¿Lograste observarlos? ¿Encontraste alguno de los que te pedimos? De hecho que sí. Varios de ellos son más fáciles de encontrar y luego están los otros que conllevan un poco más de dificultad. Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. No te des por vencido aún. Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente. Y si son más fáciles, mejor.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

En normal que hayas llegado hasta este párrafo. Y es que han sido pocos los que han podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solución: aquí se ubican los 8 objetos escondidos de la imagen viral. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro desató a amigo pitbull y se lo llevó con la correa provocando la reacción de millones. (Facebook/Valdoo)