Tenemos que ser honestos a la hora de hablar sobre este acertijo visual. Es por eso que en el titular se indica que solo 3 de cada 10 personas son capaces de resolverlo. ¿Qué te pide hacer el desafío? Ubicar todos los errores presentes en la imagen. Son muchos, así que tendrás que esforzarte al máximo para hallarlos y cantar victoria como pocos usuarios lo han hecho hasta el momento.

Con la estadística que hemos revelado no buscamos asustar a nadie, solo queremos recalcar la importancia de prepararse antes de participar. Si uno piensa que el desafío es sumamente fácil de superar, está destinado a fracasar. No tenemos problema en decirlo porque es cierto. No cometas ese error. Mira que no te estamos ocultando información. ¡Tú tienes que aprovechar eso!

Antes de que observes la imagen completa del acertijo visual debemos precisar que aquí no se ha establecido un límite de tiempo, así que no te la pases viendo el reloj. En tu cabeza no tiene que estar otra cosa que no sea el desafío presentado en esta nota. Dicho ello, respira profundo y relájate lo más que puedas. Cuando te sientas listo(a), comenzará tu participación.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Hay dos hombres pintando la pared de una casa en la imagen del acertijo visual que te traemos en esta ocasión. Tal vez, para muchas personas, no hay nada malo en la mencionada escena, pero déjanos decirte que realmente hay varias equivocaciones que solo podrás identificar si prestas atención a los detalles. ¡Es hora de que demuestres que posees una ‘vista de halcón’!

¿Eres capaz de encontrar todos los errores en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

En este acertijo visual se te pide ubicar todos los errores en la imagen. ¿Quieres saber cuántos hay en total? Pues solo hay nueve. Una de las equivocaciones más impactantes es el hecho de que uno de los hombres está usando un zapato para pintar la pared de una cosa. Eso, en definitiva, no es normal y no es correcto.

En esta imagen se indica dónde están todos los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es tu mejor opción si lo que quieres es divertirte sanamente desde cualquier lugar. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Ten en cuenta que algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

