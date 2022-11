El día está perfecto para que hagas algo divertido, ¿no crees? Nosotros te proponemos que participes en el reto viral que es considerado como el más difícil de todos. No te arrepentirás, pues garantiza entretenimiento como ningún otro que circula en las redes sociales. ¿En qué consiste? Tienes que usar tu ‘vista de halcón’ para ubicar los errores en la imagen. ¡Ojo que son muchos!

Si eres de las personas que suelen leer toda la nota, seguro ya sabes que en este desafío no se ha establecido un límite de tiempo. Tomamos esa decisión porque no queremos que te estreses a la hora de participar. Y es que seguro ya tienes demasiadas cosas en la cabeza y solo quieres relajarte un instante. Nosotros no queremos arruinar ese momento.

Cantar victoria en el reto viral que presentamos aquí no es algo imposible de hacer. De hecho, te será muy fácil decir “lo logré” si usas, como bien ya mencionamos, tu ‘vista de halcón’. No creas que no la tienes porque sí posees esa característica, al igual que muchos otros usuarios. Habiendo recalcado todo ello, ¡comienza a buscar las equivocaciones!

Mira aquí la imagen del reto viral

El hombre que ves en la imagen fue contratado por una persona para que repare algo que está mal en su casa. Como le dijeron que se sintiera como si fuera su vivienda, el sujeto fue a la cocina para ver qué podía comer en su hora de refrigerio. Aunque parezca que no hay nada fuera de lo normal en esa escena, hay muchos errores. Confiamos en tu capacidad para identificarlos.

¿Puedes hallar todos los errores en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Notaste que el hombre estaba usando un zapato de color rojo cuando se supone que debía estar lo más cómodo posible para realizar su trabajo? Bueno, esa es una de las tantas equivocaciones presentes en la escena. En total hay nueve errores. Recuerda que no se acabará el mundo si en caso no lograste identificarlos. Mira la siguiente imagen para saber dónde están.

En esta imagen se indica dónde están los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral te ayudará a pasar un agradable momento en cualquier lugar. No exageramos cuando decimos que es la alternativa perfecta de entretenimiento. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

