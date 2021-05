El acertijo de hoy no solo pondrá a trabajar toda la maquinaria mental en estos tiempos difíciles, sino que te sacará de tu zona de confort si es que decides resolver el desafío visual del crimen. ¿Asesinato o suicidio? Solo cuentas con imágenes y algunas pistas para dar con la respuesta de esta escena que ningún detective quisiera encontrarse. Ah, y solo cuentas con 60 segundos para responder adecuadamente.

Pueden existir varias respuestas para este desafío, pero lo que debes hacer es poner a trabajar la mente para tratar de dar con la respuesta en estos momentos. Mira bien la siguiente imagen, luego verás otra, todos detalles de la escena del crimen. Lo que tienes que hacer es estudiar cada una de ellas para que postules tus propias hipótesis y des una respuesta más concreta.

¿Asesinato o suicidio? Usa tu criterio de detective y resuelve el caso viral. (Foto: La Verdad)

Ahora, postulemos unas hipótesis al respecto de este crimen. Mira cada detalle de la fotografía que acaba de pasar, todos y cada uno de ellos. La posición del cuerpo, las manos, la pistola y el cigarro, la nota sobre el repostero, las manchas de sangre, ¿hubo pelea?, ¿por qué solo hay una sandalia? Todos esos detalles te darán una respuesta. ¿Será la correcta? Veamos la tuya y la nuestra.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VIRAL

Podemos responder este acertijo visual del crimen en varios pasos, pero nos centraremos en cinco de ellos. Ten presente que para lo que tú puedes pensar que es un gran detalle, para otros no. He ahí donde radican tus habilidades como detective, por lo que nosotros creemos que se trató de un asesinato y no de un suicidio como la escena te haría cree. Conócelo por qué.

¿Zurdo o diestro?

Lo primero que debes tomar en cuenta es la ubicación de los objetos en la mesa. Como puedes ver, tanto el bolígrafo como el cenicero y una lata de Coca-Cola, están a la izquierda. Esto quiere decir que el dueño de esos objetos es zurdo. Pero la pistola está en la mano derecha de la chica, lo cual ya es sospechoso.

La nota en la mesa.

El bolígrafo a la izquierda de la nota indica que la misma fue escrita por la víctima. Pero no se sabe si se trata de una carta suicida o no. A pesar de que detrás de la ventana está oscuro, la lámpara está apagada. Esto es extraño, tomando en cuenta el hecho de que la persona tenía mala visión (los lentes lo comprueban). ¿Tal vez escribió cuando había luz? En ese caso, no es una nota suicida.

¿Asesinato o suicidio? Usa tu criterio de detective y resuelve el caso viral. (Foto: La Verdad)

Sangre y vaina en la mesa.

La mancha de sangre indica que, si la víctima sostenía la pistola en su mano derecha, tendría que estar sentada de espaldas hacia la mesa o hacia la pared. Pero en este caso, la cosa de la bala debería quedar en otro lugar, no donde se encuentra actualmente.

Señales de lucha.

La falta de una chancla, la silla tirada y hasta la lámpara desenchufada: todo esto podrían ser señales de ;una lucha. Pero aún si los últimos dos factores se pudieran explicar, la falta de calzado en los pies de la víctima o a su lado, definitivamente, se ve sospechoso.

Cigarillo en la mano.

La chica tiene un cigarrillo prendido en la mano, lo cual sería raro si ella se hubiera asesinado. Antes de suicidarse, una persona termina sus asuntos. Es poco probable que la chica, sin haber acabado con su cigarro, se hubiera disparado en la cabeza.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

