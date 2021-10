Los retos virales y desafíos visuales que te trae Depor son los más buscados por millones de usuarios en las diversas plataformas en línea, así que sabrás que no será tan sencillo dar con la solución de este acertijo. Lo único que tienes que hacer es mirar una imagen que es viral en la cual te toparás con decenas de personas que te llamarán la atención porque están con mascarilla, pero entre ellas se esconde una que no la tiene puesta, la que debes buscar. ¿Cuál es? Ese es tu desafío, así que no gastes tu tiempo porque es limitado: solo 10 segundos.

Si vas a sumarte este desafío visual que da la hora en redes sociales, tu concentración debe ser la máxima, tus sentidos deben estar en coordinación y en la búsqueda del objetivo. Lo único que debes hacer es encontrar a la persona sin mascarilla entre miles de otras que sí la tienen puesta. Prueba tu habilidades en un desafío que ‘golpea’ a varios usuarios,

Cada desafío al que te enfrentes es un challenge de vida, y no porque tendrás estas prueba en tu día a día, sino porque resolverlo, encontrar el camino para dar con la solución es lo que te ayudará en tomar decisiones que afrontes en el la vida real. Así que deja tus prejuicios de lado y rétate a ti mismo para encontrar la solución de la imagen a continuación.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra a las personas sin mascarilla en desafío viral asiático. (Foto: Kicotoon)

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar esa ‘ratita’ amarilla que es la más famosa en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si al igual que ellos, tú decidiste tirar la toalla, pero no quieres quedarte con las ganas de saber dónde están las personas con mascarilla, mira la foto que está debajo de este párrafo. Ahí podrás conocer las ubicaciones de estas dos personas. Si hasta este momento no has logrado encontrar a las mujeres ubicadas en la imagen sin mascarilla, te mostramos la imagen con la solución. Ojo, recuerda que son dos y, además, una está cerca al Corona Center y otra al taxi.

Solución: aquí se ubican las personas con mascarilla del desafío viral asiático. (Kicotoon)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

